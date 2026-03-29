29 Марта 2026
Лапорта обвинил судей в симпатиях к "Реалу"

29 Марта 2026 14:30
Лапорта обвинил судей в симпатиях к "Реалу"

Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта выступил с резонансным заявлением о работе судей в испанском чемпионате.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на El Pais, глава каталонского клуба выразил мнение, что арбитры чаще принимают решения в пользу мадридского "Реала".

"Я всегда считал, что мы должны быть намного сильнее, потому что судьи не благоволят нам. Кажется, что они всегда помогают "Реалу". У них явно есть предвзятость по отношению к "Барселоне", - заявил Лапорта.

После 29 туров испанской Примеры "Барселона" набрала 73 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Реал" с 69 очками идет на второй позиции.

В следующем туре каталонцы сыграют с "Атлетико" 4 апреля, а "Реал" в тот же день встретится с "Мальоркой".

Новости по теме

"Ньюкасл" нацелился на вратаря "Манчестер Сити"
14:58
Мировой футбол

"Ньюкасл" нацелился на вратаря "Манчестер Сити"

"Сороки" готовят предложение по трансферу летом

"Барселона" не готова подписывать хавбека "Ман Сити" даже бесплатно
13:07
Мировой футбол

"Барселона" не готова подписывать хавбека "Ман Сити" даже бесплатно

Сомнения из-за финансовых ограничений

Мбаппе близок к рекорду Клозе, но думает о командных целях
12:31
Мировой футбол

Мбаппе близок к рекорду Клозе, но думает о командных целях

Французу нужно четыре гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Хавбек "Челси" разочарован и открыт к предложениям
12:15
Мировой футбол

Хавбек "Челси" разочарован и открыт к предложениям

К хавбеку проявляют интерес "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Реал"
"Барселона" предложит Левандовскому новый контракт с понижением зарплаты
11:34
Мировой футбол

"Барселона" предложит Левандовскому новый контракт с понижением зарплаты

Будущее форварда решится после встречи с Фликом
Клопп может возглавить "Реал" уже летом
10:50
Мировой футбол

Клопп может возглавить "Реал" уже летом

Сообщается, что решение принято еще в декабре, а контракт подписан

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге