Лапорта обвинил судей в симпатиях к "Реалу"

Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта выступил с резонансным заявлением о работе судей в испанском чемпионате.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на El Pais, глава каталонского клуба выразил мнение, что арбитры чаще принимают решения в пользу мадридского "Реала".

"Я всегда считал, что мы должны быть намного сильнее, потому что судьи не благоволят нам. Кажется, что они всегда помогают "Реалу". У них явно есть предвзятость по отношению к "Барселоне", - заявил Лапорта.

После 29 туров испанской Примеры "Барселона" набрала 73 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Реал" с 69 очками идет на второй позиции.

В следующем туре каталонцы сыграют с "Атлетико" 4 апреля, а "Реал" в тот же день встретится с "Мальоркой".