Клопп может возглавить "Реал" уже летом

29 Марта 2026 10:50
Немецкий специалист Юрген Клопп может стать главным тренером мадридского "Реала" уже предстоящим летом.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил французский журналист Франсуа Галлардо в социальных сетях.

По информации источника, решение о назначении было принято еще в декабре, и контракт с тренером уже подписан. При этом отмечается, что судьба нынешнего наставника команды Арбелоа не будет зависеть от возможных трофеев в этом сезоне.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения об интересе "Реала" к немецкому специалисту. Также будущее Клоппа связывали с мадридским "Атлетико".

Напомним, что Клопп находится без работы после ухода из "Ливерпуля", где он трудился с октября 2015 года по январь 2024 года. За это время команда трижды выходила в финал Лиги чемпионов, а в сезоне-2018/2019 заняла второе место в Премьер-лиге с 97 очками - одним из лучших результатов в истории турнира для команды без чемпионства.

Новости по теме

Неймар готов пойти на радикальные меры ради ЧМ-2026
09:57
Мировой футбол

Неймар готов пойти на радикальные меры ради ЧМ-2026

Бразилец может отказаться от выездных матчей, чтобы избежать травмы

Апелляция "Реала" по удалению Федерико Вальверде отклонена
09:10
Мировой футбол

Апелляция "Реала" по удалению Федерико Вальверде отклонена

Футболист получил красную карточку на 77-й минуте матча с "Атлетико"
"Интер Майами" начал вести переговоры с Каземиро
06:36
Мировой футбол

"Интер Майами" начал вести переговоры с Каземиро

Каземиро выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2022 года
Дэвид Бекхэм высказался о перспективах сборной Англии на ЧМ-2026
03:32
Мировой футбол

Дэвид Бекхэм высказался о перспективах сборной Англии на ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года пройдет летом на территории трех стран
Винисиус рискует пропустить матч с Хорватией
00:24
Мировой футбол

Винисиус рискует пропустить матч с Хорватией

Винисиус почувствовал боль в бедре из-за физической перегрузки после матча с Францией
Юрген Клопп принял участие в товарищеском матче легенд "Ливерпуля" и "Боруссии"
00:04
Мировой футбол

Юрген Клопп принял участие в товарищеском матче легенд "Ливерпуля" и "Боруссии"

В прошлом немец возглавлял оба клуба

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге