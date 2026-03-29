Клопп может возглавить "Реал" уже летом

Немецкий специалист Юрген Клопп может стать главным тренером мадридского "Реала" уже предстоящим летом.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил французский журналист Франсуа Галлардо в социальных сетях.

По информации источника, решение о назначении было принято еще в декабре, и контракт с тренером уже подписан. При этом отмечается, что судьба нынешнего наставника команды Арбелоа не будет зависеть от возможных трофеев в этом сезоне.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения об интересе "Реала" к немецкому специалисту. Также будущее Клоппа связывали с мадридским "Атлетико".

Напомним, что Клопп находится без работы после ухода из "Ливерпуля", где он трудился с октября 2015 года по январь 2024 года. За это время команда трижды выходила в финал Лиги чемпионов, а в сезоне-2018/2019 заняла второе место в Премьер-лиге с 97 очками - одним из лучших результатов в истории турнира для команды без чемпионства.