Винисиус рискует пропустить матч с Хорватией

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не принимал участие в тренировке национальной команды и может пропустить товарищеский матч со сборной Хорватии, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo.

Винисиус почувствовал боль в бедре из-за физической перегрузки после матча с Францией (1:2). В пятницу игрок прошел обследование, которое не выявило существенных повреждений. Однако участие бразильского футболиста в предстоящем матче находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что травму получил бразильский форвард "Барселоны" Рафинья, восстановление которого может занять пять недель.

Матч между Бразилией и Хорватией состоится 1 апреля в Орландо. Начало встречи запланировано на 04:00 по Баку.