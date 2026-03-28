Футболист "Зиря" дебютировал за сборную Руанды

Нападающий бакинского клуба "Зиря" Лерой Микельс провел первый матч в составе национальной сборной Руанды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальную страницу клуба, футболист вышел на поле в товарищеской встрече против Гренады в рамках турнира FIFA Series 2026.

Микельс начал игру в стартовом составе и отметился результативным действием на 45+2-й минуте первого тайма, поразив ворота соперника. Его гол стал частью убедительной победы руандийской команды.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу Руанды. Дебютный матч Микельса за национальную сборную получился успешным как для самого игрока, так и для его новой команды.

Лерой Микельс выступает за "Зиря" в текущем сезоне и зарекомендовал себя как перспективный атакующий игрок. Вызов в национальную сборную Руанды стал закономерным этапом в его карьере.