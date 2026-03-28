Франческо Тотти назвал лучшего молодого игрока Серии А

Легенда итальянского футбола Франческо Тотти поделился мнением о самых перспективных игроках текущего сезона Серии А. Бывший капитан "Ромы" признался, что пристально следит за выступлениями "Комо", который стал главным открытием чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Тотти высоко оценил работу тренерского штаба и подбор игроков в клубе.

"Сейчас Комо уделяется чуть больше внимания — и не только мной. Это команда-прорыв с молодым составом, показывающая отличные результаты. На данный момент Нико Пас — сильнейший молодой игрок в Серии А", — заявил Тотти. Он также добавил, что его впечатляет коллективная организация игры команды, которая позволяет раскрываться индивидуальным талантам.

21-летний Нико Пас в текущем сезоне 2025/2026 стал ключевой фигурой в успехах "Комо". На счету полузащитника 11 забитых мячей и 6 результативных передач в 33 матчах. Благодаря вкладу аргентинца, "Комо" уверенно идет в верхней части турнирной таблицы, набрав 57 очков после 30 туров и занимая четвертое место в чемпионате. Ранее воспитанник мадридского "Реала" уже признавался "Восходящей звездой месяца" в Серии А.