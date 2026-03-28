28 Марта 2026
RU

Франческо Тотти назвал лучшего молодого игрока Серии А

Мировой футбол
Новости
28 Марта 2026 10:35
23
Франческо Тотти назвал лучшего молодого игрока Серии А

Легенда итальянского футбола Франческо Тотти поделился мнением о самых перспективных игроках текущего сезона Серии А. Бывший капитан "Ромы" признался, что пристально следит за выступлениями "Комо", который стал главным открытием чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Тотти высоко оценил работу тренерского штаба и подбор игроков в клубе.

"Сейчас Комо уделяется чуть больше внимания — и не только мной. Это команда-прорыв с молодым составом, показывающая отличные результаты. На данный момент Нико Пас — сильнейший молодой игрок в Серии А", — заявил Тотти. Он также добавил, что его впечатляет коллективная организация игры команды, которая позволяет раскрываться индивидуальным талантам.

21-летний Нико Пас в текущем сезоне 2025/2026 стал ключевой фигурой в успехах "Комо". На счету полузащитника 11 забитых мячей и 6 результативных передач в 33 матчах. Благодаря вкладу аргентинца, "Комо" уверенно идет в верхней части турнирной таблицы, набрав 57 очков после 30 туров и занимая четвертое место в чемпионате. Ранее воспитанник мадридского "Реала" уже признавался "Восходящей звездой месяца" в Серии А.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Футболист "Зиря" дебютировал за сборную Руанды
10:15
Мировой футбол

Футболист "Зиря" дебютировал за сборную Руанды

Лерой Микельс забил в товарищеском матче с Гренадой
"Арсенал" включился в гонку за полузащитника "Ноттингем Форест"
09:57
Мировой футбол

"Арсенал" включился в гонку за полузащитника "Ноттингем Форест"

Лондонский клуб готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" и "Челси"

"МЮ" нацелился на звезду "Ньюкасла"
09:17
Мировой футбол

"МЮ" нацелился на звезду "Ньюкасла"

Английский гранд ведет работу над трансфером игрока "Ньюкасла"
"Интер Майами" не ведет переговоры с Салахом
07:10
Мировой футбол

"Интер Майами" не ведет переговоры с Салахом

Американский клуб пока не рассматривает подписание египтянина

"Барселона" выбирает нового левого защитника
06:11
Мировой футбол

"Барселона" выбирает нового левого защитника

В шорт-листе три кандидата из топ-клубов Европы

Скалони сделал заявление о будущем Месси
05:24
Мировой футбол

Скалони сделал заявление о будущем Месси

Тренер сборной Аргентины надеется увидеть лидера на турнире

Самое читаемое

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Для Неймара разработали специальный план подготовки к ЧМ-2026
25 Марта 23:47
Мировой футбол

Для Неймара разработали специальный план подготовки к ЧМ-2026

Форварду будут дозировать нагрузку, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме