"МЮ" нацелился на звезду "Ньюкасла"

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали стал одной из главных трансферных целей "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, "красные дьяволы" высоко оценивают игровые качества итальянца и уже ведут активную работу над возможной сделкой.

Отмечается, что главным конкурентом "МЮ" в борьбе за 25-летнего хавбека является "Манчестер Сити".

При этом возвращение Тонали в Италию выглядит маловероятным, поскольку клубы Серии А не способны конкурировать с английскими грандами в финансовом плане.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 80 миллионов евро. Контракт игрока с "Ньюкаслом" рассчитан до лета 2028 года.