28 Марта 2026
RU

Мировой футбол
Новости
28 Марта 2026 09:17
17
"МЮ" нацелился на звезду "Ньюкасла"

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали стал одной из главных трансферных целей "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, "красные дьяволы" высоко оценивают игровые качества итальянца и уже ведут активную работу над возможной сделкой.

Отмечается, что главным конкурентом "МЮ" в борьбе за 25-летнего хавбека является "Манчестер Сити".

При этом возвращение Тонали в Италию выглядит маловероятным, поскольку клубы Серии А не способны конкурировать с английскими грандами в финансовом плане.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 80 миллионов евро. Контракт игрока с "Ньюкаслом" рассчитан до лета 2028 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Арсенал" включился в гонку за полузащитника "Ноттингем Форест"
09:57
Мировой футбол

"Арсенал" включился в гонку за полузащитника "Ноттингем Форест"

Лондонский клуб готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" и "Челси"

"Интер Майами" не ведет переговоры с Салахом
07:10
Мировой футбол

"Интер Майами" не ведет переговоры с Салахом

Американский клуб пока не рассматривает подписание египтянина

"Барселона" выбирает нового левого защитника
06:11
Мировой футбол

"Барселона" выбирает нового левого защитника

В шорт-листе три кандидата из топ-клубов Европы

Скалони сделал заявление о будущем Месси
05:24
Мировой футбол

Скалони сделал заявление о будущем Месси

Тренер сборной Аргентины надеется увидеть лидера на турнире

ФИФА разрешила Марокко натурализовать семь игроков
03:12
Мировой футбол

ФИФА разрешила Марокко натурализовать семь игроков

Сборная усиливается футболистами с опытом выступлений за другие страны

Хавбек "Реала" забивает почти в каждом матче
02:09
Мировой футбол

Хавбек "Реала" забивает почти в каждом матче

Федерико Вальверде снова отличился за сборную Уругвая

Самое читаемое

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Для Неймара разработали специальный план подготовки к ЧМ-2026
25 Марта 23:47
Мировой футбол

Для Неймара разработали специальный план подготовки к ЧМ-2026

Форварду будут дозировать нагрузку, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме