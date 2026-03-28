ФИФА разрешила Марокко натурализовать семь игроков

Сборная Марокко получила разрешение от ФИФА включить в состав сразу нескольких натурализованных футболистов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, речь идет о семи игроках, ранее выступавших за молодежные и юношеские сборные других стран.

Среди них 29-летний защитник "Фулхэма" Исса Диоп, который представлял молодежную сборную Франции, а также талант из "Аякса" Райан Бундида и ряд футболистов, игравших за Бельгию и Нидерланды.

Отмечается, что все они имеют марокканские корни и могут сменить спортивное гражданство, так как не выступали за основные национальные команды в официальных матчах.

По информации источника, с марта прошлого года сборная Марокко уже привлекла 16 натурализованных игроков, продолжая усиливать состав перед крупными международными турнирами.