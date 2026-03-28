Фермин Лопес - самый результативный полузащитник Европы

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес стал самым результативным игроком своей позиции в Европе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, 22-летний футболист отметился результативной передачей в товарищеском матче сборной Испании против Сербии (1:0), ассистировав Микелю Оярсабалю на 16-й минуте.

Таким образом, на счету Лопеса теперь 29 голевых действий с начала сезона - это лучший показатель среди всех полузащитников Европы.

Второе место в рейтинге занимает португалец Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед", в активе которого 28 результативных действий.