Фермин Лопес - самый результативный полузащитник Европы

Мировой футбол
Новости
28 Марта 2026 00:59
Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес стал самым результативным игроком своей позиции в Европе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, 22-летний футболист отметился результативной передачей в товарищеском матче сборной Испании против Сербии (1:0), ассистировав Микелю Оярсабалю на 16-й минуте.

Таким образом, на счету Лопеса теперь 29 голевых действий с начала сезона - это лучший показатель среди всех полузащитников Европы.

Второе место в рейтинге занимает португалец Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед", в активе которого 28 результативных действий.

Новости по теме

Хавбек "Реала" забивает почти в каждом матче
02:09
Мировой футбол

Хавбек "Реала" забивает почти в каждом матче

Федерико Вальверде снова отличился за сборную Уругвая
Германия вырвала победу, Испания уничтожила Сербию
01:55
Мировой футбол

Германия вырвала победу, Испания уничтожила Сербию

Результативные матчи и драматичные развязки в товарищеских играх

"Ювентус" нацелился на Левандовского
01:35
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на Левандовского

Туринский клуб рассматривает опытного форварда "Барселоны"

Рафинья покинул сборную Бразилии
00:31
Мировой футбол

Рафинья покинул сборную Бразилии

Игрок "Барселоны" не поможет национальной команде

Клопп высказался о разногласиях с Салахом
00:16
Мировой футбол

Клопп высказался о разногласиях с Салахом

Бывший тренер "Ливерпуля" прокомментировал уход египтянина
Винисиус признан лучшим игроком "Реала" в марте
27 Марта 23:58
Мировой футбол

Винисиус признан лучшим игроком "Реала" в марте

Бразилец опередил конкурентов и оформил 4+2 за месяц

Самое читаемое

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО\ФОТО+ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1