Винисиус признан лучшим игроком "Реала" в марте

Крайний нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил награду лучшему игроку команды по итогам марта.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский вингер стал победителем голосования, опередив защитников Дина Хейсена и Антонио Рюдигера, а также полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

В текущем месяце Винисиус провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Отметим, что на данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от "Барселоны" на четыре очка.