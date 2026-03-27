"Барселона" назвала сроки восстановления Рафиньи

"Барселона" сделала официальное заявление по поводу травмы нападающего Рафиньи.

Как сообщает İdman.Biz, у бразильского футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия правого бедра, полученное в расположении национальной сборной.

Травма была подтверждена после медицинских обследований, проведенных Бразильской футбольной конфедерацией после матча Бразилия - Франция (1:2), в котором игрок почувствовал дискомфорт и был заменен в перерыве.

В настоящее время Рафинья вернулся в Барселону, где уже начал курс лечения.

По оценкам клуба, срок восстановления игрока составит около пяти недель.