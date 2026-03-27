"Интер Майами" назвал трибуну в честь Месси

Клуб МLS "Интер Майами" принял решение назвать восточную трибуну нового стадиона в честь нападающего Лионеля Месси.

Как сообщает İdman.Biz, это станет первым случаем в мировом футболе, когда действующий игрок будет выступать на арене, где одна из трибун носит его имя.

Открытие нового стадиона "Интер Майами" запланировано на 4 апреля.

Месси выступает за американский клуб с 2023 года, а его контракт рассчитан до 2028 года. За это время аргентинец помог команде завоевать первые трофеи в истории клуба, включая Кубок МLS, регулярный чемпионат, победу в Восточной конференции и Кубок лиг.

В текущем сезоне форвард провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов.