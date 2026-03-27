27 Марта 2026 17:56
Стало известно время начала финала Лиги чемпионов УЕФА

Официально утверждены детали проведения финального матча Лиги чемпионов сезона 2025/26. Главная игра за европейский кубок пройдет в столице Венгрии.

Как сообщает İdman.Biz, крупнейшее футбольное событие сезона назначено на 30 мая 2026 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени. Встреча состоится на "Пушкаш Арене", которая известна своей современной архитектурой и вмещает более 67 тысяч зрителей.

Стадион, названный в честь легенды футбола Ференца Пушкаша, за последние годы успешно принял несколько значимых международных турниров. В этот раз арена станет местом, где определится лучший клуб Европы текущего сезона.

