Джо Коул призвал "Челси" подписать Левандовского и Стоунза

Экс-полузащитник "Челси" Джо Коул призвал руководство клуба обратить внимание на Роберта Левандовского и Джона Стоунза.

Как сообщает İdman.Biz, бывший футболист считает, что лондонской команде необходимы опытные игроки, способные помочь молодому составу на поле и за его пределами.

Напомним, что 37-летний Левандовский покинет "Барселону" по окончании сезона, а 31-летний Стоунз уйдет из "Манчестер Сити". Оба футболиста летом станут свободными агентами.

По словам Коула, "Челси" не нуждается в масштабной перестройке состава, однако команде необходимы футболисты с чемпионским опытом.

"Мы не знаем, какова финансовая ситуация "Челси". Поэтому легко говорить: "давайте подпишем этого игрока или другого". Возможно, клубу придется продавать футболистов.

Но в одном я уверен: команде не нужны большие изменения. Молодые игроки, на которых сделали ставку три года назад, все еще здесь. Им просто нужны опытные футболисты рядом. Люди, которые помогут во время матча, подскажут, поделятся пониманием игры.

Даже если кого-то продадут, есть игроки, которые все равно не приблизятся к основному составу. А после этого можно пригласить Джона Стоунза и Роберта Левандовского. Они свободные агенты, им не нужно играть каждую минуту каждого матча. Но они знают, что такое побеждать, понимают культуру клуба и все еще способны приносить пользу на поле", - заявил Коул.

Напомним, что "Челси" продолжает курс на омоложение состава после масштабной перестройки последних лет.