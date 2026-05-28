28 Мая 2026
RU

Маротта рассказал, почему Аллегри не возглавил "Интер"

Мировой футбол
Новости
28 Мая 2026 12:17
25
Маротта рассказал, почему Аллегри не возглавил "Интер"

Президент "Интера" Джузеппе Маротта рассказал, почему Массимилиано Аллегри в итоге не возглавил миланский клуб.

Как сообщает İdman.Biz, функционер в интервью DAZN подтвердил, что встречался с итальянским специалистом до назначения Симоне Индзаги.

"Когда оцениваешь кандидатуры, правильно рассматривать разные варианты. Не скрываю: перед назначением Индзаги мы встречались с Аллегри. Но после отказа "Реалу" он уже дал слово "Ювентусу", - заявил Маротта.

По словам президента "Интера", во время переговоров стало понятно, что стороны по-разному смотрят на будущее проекта.

"Помимо этого обязательства, разговор помог понять, что наши планы не совпадают. Он хотел более амбициозный проект, а мы не могли этого гарантировать. По сути, в тот момент он уже был тренером "Ювентуса", - отметил Маротта.

Аллегри в итоге действительно вернулся в туринский клуб, тогда как "Интер" сделал ставку на Симоне Индзаги, с которым впоследствии "Интер" стал одним из самых стабильных клубов Европы, дошел до финала Лиги чемпионов, выиграл чемпионат, а также два кубка и три суперкубка Италии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Беньямин Шешко: "Майкл Каррик - потрясающий тренер"
11:37
Мировой футбол

Беньямин Шешко: "Майкл Каррик - потрясающий тренер"

Форвард "Манчестер Юнайтед" поддержал главного тренера после выхода в Лигу чемпионов

Азербайджан возвращается за "золотом" Евро по мини-футболу после триумфа в Баку - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:17
Мировой футбол

Азербайджан возвращается за "золотом" Евро по мини-футболу после триумфа в Баку - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Национальная команда стартует на чемпионате Европы по мини-футболу

Флорентино Перес атаковал конкурента перед выборами в "Реале"
10:40
Мировой футбол

Флорентино Перес атаковал конкурента перед выборами в "Реале"

Президент мадридского клуба обвинил конкурента в попытке дестабилизировать клуб

Винисиус Жуниор: "Ламин Ямаль - один из лучших футболистов мира"
09:38
Мировой футбол

Винисиус Жуниор: "Ламин Ямаль - один из лучших футболистов мира"

Вингер "Реала" высоко оценил нападающего "Барселоны" перед ЧМ-2026

Переговоры о покупке "Севильи" с участием Рамоса сорвались
08:15
Мировой футбол

Переговоры о покупке "Севильи" с участием Рамоса сорвались

Выявлена неплатежеспособность потенциальных покупателей
Исмаила Сарр стал лучшим бомбардиром Лиги конференций в сезоне-2025/2026
06:39
Мировой футбол

Исмаила Сарр стал лучшим бомбардиром Лиги конференций в сезоне-2025/2026

По системе "гол+пас" лучшим стал Муандилмаджи

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках