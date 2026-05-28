Маротта рассказал, почему Аллегри не возглавил "Интер"

Президент "Интера" Джузеппе Маротта рассказал, почему Массимилиано Аллегри в итоге не возглавил миланский клуб.

Как сообщает İdman.Biz, функционер в интервью DAZN подтвердил, что встречался с итальянским специалистом до назначения Симоне Индзаги.

"Когда оцениваешь кандидатуры, правильно рассматривать разные варианты. Не скрываю: перед назначением Индзаги мы встречались с Аллегри. Но после отказа "Реалу" он уже дал слово "Ювентусу", - заявил Маротта.

По словам президента "Интера", во время переговоров стало понятно, что стороны по-разному смотрят на будущее проекта.

"Помимо этого обязательства, разговор помог понять, что наши планы не совпадают. Он хотел более амбициозный проект, а мы не могли этого гарантировать. По сути, в тот момент он уже был тренером "Ювентуса", - отметил Маротта.

Аллегри в итоге действительно вернулся в туринский клуб, тогда как "Интер" сделал ставку на Симоне Индзаги, с которым впоследствии "Интер" стал одним из самых стабильных клубов Европы, дошел до финала Лиги чемпионов, выиграл чемпионат, а также два кубка и три суперкубка Италии.