Винисиус Жуниор: "Ламин Ямаль - один из лучших футболистов мира"

Вингер сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор высоко оценил уровень нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский футболист высказался о сборной Испании и ее шансах перед чемпионатом мира 2026 года.

"Испания - один из фаворитов чемпионата мира. Они являются чемпионами Европы и обладают таким футболистом, как Ламин Ямаль. Ламин - один из лучших игроков мира. Болельщики покупают билеты ради таких футболистов, как он", - заявил Винисиус.

18-летний Ямаль провел яркий сезон 2025/26 в составе "Барселоны" и сборной Испании, записав на свой счет 21 гол и 18 результативных передач во всех турнирах, окончательно закрепившись в статусе одной из главных молодых звезд мирового футбола.