Исмаила Сарр стал лучшим бомбардиром Лиги конференций в сезоне-2025/2026

По итогам сезона-2025/2026 лучшими бомбардирами Лиги конференций УЕФА стал сенегальский вингер "Кристал Пэлас" Исмаила Сарр, забивший девять голов в 13 матчах розыгрыша, сообщает İdman.Biz.

На втором месте в данном рейтинге расположились румынский нападающий турецкого "Самсунспора" Мариус Муандилмаджи и сирийско-шведский форвард польского "Леха" Микаэль Исхак. У обоих по восемь мячей в 10 встречах.

По системе "гол+пас" лучшим стал Муандилмаджи, на его счету восемь голов и три передачи.

В финале Лиги конференций — 2026 английский "Кристал Пэлас" с минимальным счетом обыграл испанский "Райо Вальекано" (1:0) и впервые в своей истории выиграл Лигу конференций, став третьей английской командой, одержавшей победу в этом турнире.