28 Мая 2026
Экс-футболист "Саутгемптона" найден мертвым в Нигерии

28 Мая 2026 01:40
Нападающий чешского футбольного клуба "Ческе-Будеевице" Виктор Удо умер в возрасте 21 года.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Nieuwsblad, об этом сообщает пресс-служба команды.

Согласно информации, футболист был найден мертвым в своем доме в Нигерии. По данным источника, Удо прибыл на родину, чтобы провести отпуск после завершения сезона в Чехии. Обстоятельства его смерти в настоящее время не раскрываются.

Удо является воспитанником нигерийского клуба "Абуджа". В марте 2023 года он перешел в систему бельгийского "Антверпена". В начале 2024 года игрок был переведен в основную команду и провел за нее 28 матчей.

В феврале 2025 года нападающий стал игроком системы английского "Саутгемптона", позднее он перешел в "Ческе-Будеевице".

İdman.Biz
