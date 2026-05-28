Переговоры о покупке "Севильи" с участием Рамоса сорвались

Экс‑защитник "Севильи" и сборной Испании Серхио Рамос, ранее рассматривавшийся в качестве потенциального покупателя клуба, не приобретет контрольный пакет акций команды. Переговоры между сторонами завершились без достижения соглашения. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на COPE.

Изначально сообщалось, что группа инвесторов во главе с Рамосом, включая его брата Рене, планирует приобрести "Севилью" за € 450 млн — сумма оговаривалась за вычетом чистого долга, который оценивается примерно в € 90 млн. Однако семьи, владеющие контрольным пакетом акций клуба, официально заявили о срыве сделки.

Акционеры назвали две основные причины прекращения переговоров: существенное снижение первоначального предложения и выявленную неплатежеспособность потенциальных покупателей.

Ключевой поворот произошел в среду, 27 мая, в ходе встречи в одном из отелей Севильи. Серхио Рамос и его адвокат Хулио Сенн отозвали ранее одобренное продавцами предложение и выдвинули новые условия сделки, которые были признаны неприемлемыми.

Согласно информации источника, изначально группа Рамоса обязалась купить 80 000 акций клуба. В обновленной версии сделки речь шла уже о приобретении порядка 30 000 акций с одновременным участием в увеличении капитала — таким образом покупатели планировали получить контроль над командой с минимальными затратами. Кроме того, существенно изменилась сумма инвестиций: если первоначальные планы предполагали вложения порядка € 450 млн, то новые условия сократили объем инвестиций до примерно € 100 млн. При этом источник финансирования также поменялся: вместо аргентинского инвестиционного фонда Five Ele Capital средства должна была предоставить семья из Монтеррея.

В данный момент основные семьи‑акционеры "Севильи" заявили о намерении начать планирование следующего сезона и ожидают поступления новых предложений о приобретении клуба.

Серхио Рамос является воспитанником "Севильи". Он выступал за команду в период с 2003 по 2005 год, а также провел сезон-2023/2024 в составе клуба.