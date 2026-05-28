Мбаппе признан лучшим игроком сезона в "Реале"

28 Мая 2026 03:30
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил имя лучшего футболиста по итогам сезона 2025/26.

Как передает İdman.Biz, эта награда досталась французскому форварду "сливочных" Килиану Мбаппе. Он получает этот приз уже во втором сезоне подряд.

Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 25 голов. Также он находится на первом месте в списке голеадоров текущего розыгрыша Лиги чемпионов (15 голов). Суммарно в завершившемся сезоне Килиан провел за "Реал" 44 матча, забив в них 42 гола. Он четыре раза признавался лучшим игроком месяца в "Королевском клубе". Часть матчей в конце сезона Мбаппе пропустил из-за повреждения.

