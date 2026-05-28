Беньямин Шешко: "Майкл Каррик - потрясающий тренер"

28 Мая 2026 11:37
Нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Беньямин Шешко высоко оценил работу Майкла Керрика и его тренерского штаба после возвращения клуба в Лигу чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, словенский форвард заявил, что именно атмосфера и подход нового штаба помогли команде резко прибавить по ходу сезона.

"Каррик - потрясающий тренер, я говорил это уже много раз. Он принес другую энергию. То, как сейчас проходят наши тренировки, - это просто невероятно. Не только он, но и весь его штаб помогает нам развиваться в каждой детали. Я очень благодарен за это", - заявил Шешко.

Футболист также подчеркнул, что возвращение "Манчестер Юнайтед" в Лигу чемпионов соответствует статусу клуба.

"Этот клуб всегда должен быть здесь. Мы вернули его обратно, и все уже ждут этих вечеров в следующем сезоне. У "Манчестер Юнайтед" слишком большая история и слишком большое имя, чтобы находиться вне Лиги чемпионов", - отметил нападающий.

Ранее Шешко уже публично поддерживал назначение Каррика на постоянной основе.

После прихода английского специалиста словенский форвард забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах, а сам "Манчестер Юнайтед" поднялся с 8-го места в таблице АПЛ в зону Лиги чемпионов, набрав 29 очков в последних 13 турах.

