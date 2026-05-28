28 Мая 2026
RU

Азербайджан возвращается за "золотом" Евро по мини-футболу после триумфа в Баку - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Новости
28 Мая 2026 11:17
43
Азербайджан возвращается за "золотом" Евро по мини-футболу после триумфа в Баку - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня, 28 мая, в Братиславе (Словакия) сборная Азербайджана по мини-футболу в статусе чемпиона мира начинает борьбу за титул чемпиона Европы.

Ранее команда уже становилась победителем континентального первенства – в 2022 году, также в Словакии. Однако на последнем Евро-2024 (турнир проводится раз в два года с 2018) сборная заняла лишь пятое место. При этом после успеха на ЧМ ожидания от выступления наших спортсменов на Евро у болельщиков крайне высоки.

Национальная команда попала в группу F, где сыграет с Францией, Италией и Австрией. Ни одна из этих сборных не выглядит серьезной угрозой для Азербайджана.

Австрия, с кем наша команда сыграет сегодня, располагается на 24-м месте из 30 в рейтинге Европейской федерации мини-футбола (EMF). Команда не участвовала в Евро-2024, и с того года пережила “перезагрузку”. Италия также вряд ли представит серьезную угрозу: 16-е место в европейском рейтинге. Франция демонстрирует более высокие результаты: на прошлом Евро она вошла в топ-4, опередив Азербайджан на одну позицию. В настоящее время французы занимают шестую строчку в рейтинге EMF и девятую в мировом (WMF). При этом в 2024 году Азербайджан уже обыгрывал Францию на чемпионате Европы со счетом 3:1.

Среди главных фаворитов турнира, помимо Азербайджана, также выделяются Сербия и Румыния. Эти сборные входят в топ-3 мирового и европейского рейтингов:

рейтинг WMF: Азербайджан – 1-е место, Сербия – 2-е, Румыния – 3-е;
рейтинг EMF: Румыния – 1-е место, Азербайджан – 2-е, Сербия – 3-е.

Сербия является действующим чемпионом Европы, а Румыния – самой титулованной командой континента. Румыны выигрывали чемпионат Европы шесть раз подряд с 2010 по 2015 годы, когда турнир проводился ежегодно. В трех последних Евро они становились серебряными призерами.

Стоит отметить и Венгрию, ставшую серебряным призером чемпионата мира 2025 года в Баку, а также входящие в топ-5 Европы Казахстан и Болгарию.

Именно с этими командами, скорее всего, Азербайджан будет бороться за очередной титул и за повторение своего триумфа в Словакии.

Напомним, что турнир продлится до 4 июня.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Беньямин Шешко: "Майкл Каррик - потрясающий тренер"
11:37
Мировой футбол

Беньямин Шешко: "Майкл Каррик - потрясающий тренер"

Форвард "Манчестер Юнайтед" поддержал главного тренера после выхода в Лигу чемпионов

Флорентино Перес атаковал конкурента перед выборами в "Реале"
10:40
Мировой футбол

Флорентино Перес атаковал конкурента перед выборами в "Реале"

Президент мадридского клуба обвинил конкурента в попытке дестабилизировать клуб

Винисиус Жуниор: "Ламин Ямаль - один из лучших футболистов мира"
09:38
Мировой футбол

Винисиус Жуниор: "Ламин Ямаль - один из лучших футболистов мира"

Вингер "Реала" высоко оценил нападающего "Барселоны" перед ЧМ-2026

Переговоры о покупке "Севильи" с участием Рамоса сорвались
08:15
Мировой футбол

Переговоры о покупке "Севильи" с участием Рамоса сорвались

Выявлена неплатежеспособность потенциальных покупателей
Исмаила Сарр стал лучшим бомбардиром Лиги конференций в сезоне-2025/2026
06:39
Мировой футбол

Исмаила Сарр стал лучшим бомбардиром Лиги конференций в сезоне-2025/2026

По системе "гол+пас" лучшим стал Муандилмаджи
Мбаппе признан лучшим игроком сезона в "Реале"
03:30
Мировой футбол

Мбаппе признан лучшим игроком сезона в "Реале"

Он получает этот приз уже во втором сезоне подряд

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн