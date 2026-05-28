Азербайджан возвращается за "золотом" Евро по мини-футболу после триумфа в Баку - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня, 28 мая, в Братиславе (Словакия) сборная Азербайджана по мини-футболу в статусе чемпиона мира начинает борьбу за титул чемпиона Европы.

Ранее команда уже становилась победителем континентального первенства – в 2022 году, также в Словакии. Однако на последнем Евро-2024 (турнир проводится раз в два года с 2018) сборная заняла лишь пятое место. При этом после успеха на ЧМ ожидания от выступления наших спортсменов на Евро у болельщиков крайне высоки.

Национальная команда попала в группу F, где сыграет с Францией, Италией и Австрией. Ни одна из этих сборных не выглядит серьезной угрозой для Азербайджана.

Австрия, с кем наша команда сыграет сегодня, располагается на 24-м месте из 30 в рейтинге Европейской федерации мини-футбола (EMF). Команда не участвовала в Евро-2024, и с того года пережила “перезагрузку”. Италия также вряд ли представит серьезную угрозу: 16-е место в европейском рейтинге. Франция демонстрирует более высокие результаты: на прошлом Евро она вошла в топ-4, опередив Азербайджан на одну позицию. В настоящее время французы занимают шестую строчку в рейтинге EMF и девятую в мировом (WMF). При этом в 2024 году Азербайджан уже обыгрывал Францию на чемпионате Европы со счетом 3:1.

Среди главных фаворитов турнира, помимо Азербайджана, также выделяются Сербия и Румыния. Эти сборные входят в топ-3 мирового и европейского рейтингов:

рейтинг WMF: Азербайджан – 1-е место, Сербия – 2-е, Румыния – 3-е;

рейтинг EMF: Румыния – 1-е место, Азербайджан – 2-е, Сербия – 3-е.

Сербия является действующим чемпионом Европы, а Румыния – самой титулованной командой континента. Румыны выигрывали чемпионат Европы шесть раз подряд с 2010 по 2015 годы, когда турнир проводился ежегодно. В трех последних Евро они становились серебряными призерами.

Стоит отметить и Венгрию, ставшую серебряным призером чемпионата мира 2025 года в Баку, а также входящие в топ-5 Европы Казахстан и Болгарию.

Именно с этими командами, скорее всего, Азербайджан будет бороться за очередной титул и за повторение своего триумфа в Словакии.

Напомним, что турнир продлится до 4 июня.