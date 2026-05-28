28 Мая 2026 14:21
Президент "ПСЖ" выбрал, кто вынесет кубок Лиги чемпионов перед финалом

Экс-футболист "ПСЖ" Преснель Кимпембе получил особую роль перед финалом Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, французский защитник выбран официальным послом парижского клуба на финал турнира.

30-летний футболист вынесет кубок Лиги чемпионов на поле перед стартом матча. Решение лично приняли президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи и спортивное руководство клуба.

Кимпембе является воспитанником академии "ПСЖ" и провел в основной команде 11 лет. Минувшим летом защитник перешел в катарский клуб "Катар СК".

За время выступления в составе парижан француз выиграл множество трофеев, включая Лигу чемпионов. В прошлом году Кимпембе поднимал кубок турнира после победы над "Интером".

При этом в "Арсенале" также рассматривали вариант с приглашением клубной легенды Тьерри Анри в качестве официального посла финала. Однако реализации этой идеи могут помешать телевизионные обязательства француза.

İdman.Biz
