Деклан Райс: "Артета назвал меня маяком "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс рассказал, что главный тренер команды Микель Артета помог ему стать более универсальным футболистом.

Как сообщает İdman.Biz, английский хавбек признался, что под руководством испанского специалиста значительно прибавил как в атакующих, так и в оборонительных аспектах игры.

"Он сделал меня более универсальным полузащитником. Игроком, который может быть полезен везде - и в атаке, и в обороне. Я слышал, как Стивен Джеррард говорил, что считал себя полузащитником, умеющим понемногу все. Думаю, это подходит и мне. Я могу помогать впереди, могу работать сзади. Если нужно - останусь глубже и помогу обороне. Если нужно - подключусь к атаке", - заявил Райс.

Футболист также рассказал о первых разговорах с Артетой после перехода в лондонский клуб.

"Я хочу быть активным, показывать свой характер и сильные стороны. Артета очень помог мне в этом за последние годы. На одной из первых встреч он назвал меня маяком "Арсенала". Раньше я никогда не слышал подобных слов. Иногда он говорит вещи, которые больше ни от кого не услышишь. Для меня это было чем-то особенным", - отметил полузащитник.

Напомним, что Деклан Райс перешел в "Арсенал" из "Вест Хэма" летом 2023 года и с тех пор стал одним из ключевых игроков команды Артеты. В прошедшем сезоне лондонцы вновь боролись за чемпионство в английской Премьер-лиге и дошли до решающих стадий Лиги чемпионов.