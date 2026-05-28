28 Мая 2026
RU

Игрок "Кристал Пэлас" установил уникальный рекорд еврокубков

Мировой футбол
Новости
28 Мая 2026 14:53
13
Игрок "Кристал Пэлас" установил уникальный рекорд еврокубков

Эванн Гессан стал первым игроком, завоевавшим трофеи в двух разных турнирах УЕФА в течение одного сезона

Нападающий "Кристал Пэлас" Эванн Гессан установил уникальное достижение в европейском футболе.

Как сообщает İdman.Biz, форвард стал первым игроком в истории, выигравшим два разных еврокубка за один сезон.

Первую часть сезона Гессан провел в составе "Астон Виллы", за которую сыграл семь матчей в Лиге Европы. В январе футболист на правах аренды перешел в "Кристал Пэлас".

В составе лондонского клуба нападающий принял участие в шести матчах Лиги конференций, а также вышел на поле в финальной встрече турнира.

По итогам сезона "Астон Вилла" стала победителем Лиги Европы, а "Кристал Пэлас" выиграл Лигу конференций. Таким образом, Гессан оказался обладателем сразу двух еврокубковых трофеев за один сезон.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Президент "ПСЖ" выбрал, кто вынесет кубок Лиги чемпионов перед финалом
14:21
Мировой футбол

Президент "ПСЖ" выбрал, кто вынесет кубок Лиги чемпионов перед финалом

Бывший защитник парижан выполнит особую миссию на решающей встрече евросезона

Деклан Райс: "Артета назвал меня маяком "Арсенала"
14:01
Мировой футбол

Деклан Райс: "Артета назвал меня маяком "Арсенала"

Полузащитник "канониров" рассказал, как стал более универсальным игроком
Маротта рассказал, почему Аллегри не возглавил "Интер"
12:17
Мировой футбол

Маротта рассказал, почему Аллегри не возглавил "Интер"

Президент "Интера" раскрыл детали переговоров с Аллегри

Беньямин Шешко: "Майкл Каррик - потрясающий тренер"
11:37
Мировой футбол

Беньямин Шешко: "Майкл Каррик - потрясающий тренер"

Форвард "Манчестер Юнайтед" поддержал главного тренера после выхода в Лигу чемпионов

Азербайджан возвращается за "золотом" Евро по мини-футболу после триумфа в Баку - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:17
Мировой футбол

Азербайджан возвращается за "золотом" Евро по мини-футболу после триумфа в Баку - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Национальная команда стартует на чемпионате Европы по мини-футболу

Флорентино Перес атаковал конкурента перед выборами в "Реале"
10:40
Мировой футбол

Флорентино Перес атаковал конкурента перед выборами в "Реале"

Президент мадридского клуба обвинил конкурента в попытке дестабилизировать клуб

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках