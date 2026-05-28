28 Мая 2026 15:13
"Челси" назвал цену на Энцо Фернандеса

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес по-прежнему входит в планы клуба на следующий сезон.

Как сообщает İdman.Biz, лондонцы готовы отпустить аргентинского хавбека только в случае предложения, соответствующего внутренней оценке футболиста.

По информации источника, "Челси" требует за Фернандеса 120 миллионов фунтов стерлингов.

При этом отмечается, что сам игрок допускает уход из клуба и положительно отнесется к возможному предложению со стороны мадридского "Реала".

Интерес к аргентинцу также связывают с "Манчестер Сити", однако на данный момент английский клуб не предпринимал конкретных шагов по возможному трансферу.

Напомним, что Энцо Фернандес перешел в "Челси" из "Бенфики" зимой 2023 года за рекордные для клуба 106 миллионов фунтов.

İdman.Biz
