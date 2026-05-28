Монегаски могут доверить кризисный проект экс-звезде "Атлетико" и "Челси" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Монегаски делают ставку на одного из самых обсуждаемых молодых тренеров Южной Америки после хаотичного сезона, едва не оставившего команду без еврокубков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, "Монако" согласовал с Филипе Луисом контракт сроком на два года. Бразилец должен сменить Себастьяна Поконьоли перед стартом сезона-2026/27, а ключевую роль в переговорах сыграл спортивный директор клуба Тьягу Скуро.

Назначение выглядит одновременно рискованным и символичным для нынешнего "Монако". Клуб завершил сезон лишь на седьмом месте в Лиге 1 и оказался на грани полного провала. Монегаски получили путевку в квалификацию Лиги конференций только благодаря победе "Ланса" в Кубке Франции. Если бы трофей достался "Ницце", команда из княжества вообще осталась бы без еврокубков.

Сам сезон превратился для "Монако" в иллюстрацию всех проблем клуба последних лет. Команда чередовала яркие матчи с провальными сериями, регулярно теряла очки против середняков и так и не стабилизировала оборону. По ходу чемпионата монегаски успели сменить главного тренера: после увольнения Ади Хюттера команду возглавил Себастьян Поконьоли, ранее работавший в бельгийском "Юнион Сент-Жиллуаз". Однако даже после смены тренера клуб продолжал лихорадить.

На этом фоне приглашение Филипе Луиса выглядит попыткой полностью перезапустить проект. Для 40-летнего бразильца это станет первым самостоятельным опытом в европейском футболе, однако за короткое время он уже успел создать себе крайне яркую репутацию на родине.

Тренерскую карьеру Луис начал во "Фламенго", где быстро прошел путь от молодежной системы до основной команды. Его период у руля клуба оказался коротким, но насыщенным. Под руководством специалиста "Фламенго" выиграл Кубок Бразилии, чемпионат Кариока, Суперкубок страны и Кубок Либертадорес. Филипе Луис стал первым человеком в истории клуба, которому удалось выиграть главный клубный турнир Южной Америки и как игроку, и как тренеру. Любопытно, что именно при Филипе Луисе во "Фламенго" перешел бывший нападающий агдамского "Карабаха" Жунниньо. По информации бразильских СМИ, форвард был близок к переходу в "Севилью", однако после личного разговора с тренером изменил решение и выбрал клуб из Рио-де-Жанейро.

При этом его уход из "Фламенго" получился почти абсурдным даже по меркам бразильского футбола. Руководство отправило тренера в отставку вскоре после победы со счетом 8:0 над "Мадурейрой". Формально решение объясняли общим недовольством после поражений в Суперкубке Бразилии и Рекопе Южной Америки, однако внутри клуба давно нарастало напряжение вокруг молодого и слишком самостоятельного тренера.

Филипе Луис считается одним из самых тактически образованных представителей нового поколения бразильских тренеров. Еще во время игровой карьеры бывший защитник сборной Бразилии воспринимался как "тренер на поле". Он выступал за "Атлетико", "Челси" и "Депортиво", работал с Диего Симеоне, Жозе Моуринью и Карло Анчелотти, а в своих командах пытается совмещать европейскую тактическую структуру с агрессивным южноамериканским футболом.

Для "Монако" это также продолжение курса Тьягу Скуро, который постепенно усиливает влияние бразильского направления внутри клуба. Монегаски активно работают с южноамериканским рынком, делают ставку на молодых игроков и теперь решили доверить команду тренеру с похожей философией развития.

Если назначение будет официально подтверждено, Филипе Луис получит крайне сложный проект. От "Монако" по-прежнему ждут борьбы за Лигу чемпионов, хотя реальность последних лет показывает совсем другую картину: клуб постоянно балансирует между статусом претендента на топ-3 и хаотичной командой, способной развалиться за пару месяцев сезона.

Напомним, что в качестве футболиста Филипе Луис выигрывал чемпионат Испании, английскую Премьер-лигу, Лигу Европы, Кубок Америки и доходил до полуфинала чемпионата мира со сборной Бразилии.

Эльдар Джанашвили