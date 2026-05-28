Неймар выбыл на 2-3 недели из-за травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму икроножной мышцы и выбыл ориентировочно на 2-3 недели.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, футболист пропустил тренировку национальной команды и прошел медицинское обследование после повреждения правой икроножной мышцы.

По информации бразильских СМИ, у Неймара диагностировано растяжение и отек мышцы. Из-за сроков восстановления форвард может не успеть набрать форму к старту чемпионата мира.

До начала турнира остается около двух недель. Первый матч Бразилии на чемпионате мира запланирован на 13 июня против Марокко.

Неймар получил повреждение еще во время выступлений за "Сантос". После возвращения в бразильский клуб он уже пропускал несколько матчей из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что 34-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии с 79 голами.