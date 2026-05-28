28 Мая 2026
RU

Неймар выбыл на 2-3 недели из-за травмы

Мировой футбол
Новости
28 Мая 2026 17:08
24
Неймар выбыл на 2-3 недели из-за травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму икроножной мышцы и выбыл ориентировочно на 2-3 недели.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, футболист пропустил тренировку национальной команды и прошел медицинское обследование после повреждения правой икроножной мышцы.

По информации бразильских СМИ, у Неймара диагностировано растяжение и отек мышцы. Из-за сроков восстановления форвард может не успеть набрать форму к старту чемпионата мира.

До начала турнира остается около двух недель. Первый матч Бразилии на чемпионате мира запланирован на 13 июня против Марокко.

Неймар получил повреждение еще во время выступлений за "Сантос". После возвращения в бразильский клуб он уже пропускал несколько матчей из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что 34-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии с 79 голами.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Пропуск азиатов": "Халл Сити" и "Кристал Пэлас" обнажили цензуру в футболе - ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
17:52
Мировой футбол

"Пропуск азиатов": "Халл Сити" и "Кристал Пэлас" обнажили цензуру в футболе - ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Японские футболисты вновь оказались в центре дискуссии о том, как футбольные трансляции распределяют внимание в моменты триумфа

Джо Коул призвал "Челси" подписать Левандовского и Стоунза
15:53
Мировой футбол

Джо Коул призвал "Челси" подписать Левандовского и Стоунза

Бывший полузащитник лондонцев считает, что молодой команде не хватает опытных лидеров

Монегаски могут доверить кризисный проект экс-звезде "Атлетико" и "Челси" - ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:33
Мировой футбол

Монегаски могут доверить кризисный проект экс-звезде "Атлетико" и "Челси" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Филипе Луис возглавит "Монако" после провального сезона клуба

"Челси" назвал цену на Энцо Фернандеса
15:13
Мировой футбол

"Челси" назвал цену на Энцо Фернандеса

интереса к полузащитнику со стороны "Манчестер Сити" на данный момент не наблюдается

Игрок "Кристал Пэлас" установил уникальный рекорд еврокубков
14:53
Мировой футбол

Игрок "Кристал Пэлас" установил уникальный рекорд еврокубков

Эванн Гессан выиграл два разных еврокубка за один сезон

Президент "ПСЖ" выбрал, кто вынесет кубок Лиги чемпионов перед финалом
14:21
Мировой футбол

Президент "ПСЖ" выбрал, кто вынесет кубок Лиги чемпионов перед финалом

Бывший защитник парижан выполнит особую миссию на решающей встрече евросезона

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках