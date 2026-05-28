"Пропуск азиатов": "Халл Сити" и "Кристал Пэлас" обнажили цензуру в футболе - ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Сразу два эпизода с японскими футболистами за последнюю неделю вновь вызвали в футбольном сообществе обсуждение феномена Asian passing - ситуаций, при которых азиатские игроки оказываются вне главного телевизионного кадра в самые символические моменты побед.

Как сообщает İdman.Biz, первым поводом стал финал плей-офф Чемпионшипа на "Уэмбли", где "Халл Сити" обыграл "Мидлсбро" со счетом 1:0 и спустя десять лет вернулся в английскую Премьер-лигу.

Решающий гол на 95-й минуте забил Оли Макберни, однако ключевым создателем этого момента выступил японский вингер Ю Хиракава, чей стремительный прорыв по флангу и выверенная передача привели к ошибке голкипера соперников и последующему взятию ворот. Финансовая ценность этой победы, открывающей клубу доступ к распределению телеправ Премьер-лиги, оценивается экспертами минимум в 200 миллионов фунтов стерлингов, что делало Хиракаву одним из главных триумфаторов вечера.

Тем не менее после матча внимание болельщиков неожиданно сместилось с самого футбола на телевизионную режиссуру. Во время церемонии награждения камера трансляции переключилась на панорамный план трибун именно в тот момент, когда Хиракава поднял чемпионский кубок над головой. Когда эфир вернулся к игрокам, японский футболист уже передал трофей дальше по команде.

Эпизод быстро вызвал волну обсуждений в азиатских соцсетях и спортивных сообществах. Болельщики вновь заговорили о так называемом Asian passing - паттерне, при котором азиатские футболисты регулярно оказываются вне центрального телевизионного кадра в моменты поднятия трофеев, получения медалей и других символических сцен победы.

Всего через несколько дней тему неожиданно вновь актуализировал Даити Камада после победы "Кристал Пэлас" в финале Лиги конференций.

В отличие от случая с Хиракавой, международная трансляция церемонии награждения Лиги конференций продемонстрировала совершенно иной стандарт медийного внимания. Камера не просто зафиксировала момент получения медали Камадой, но и вела непрерывный фокус на японском игроке, когда тот поднимал кубок перед фанатами около углового флажка. Этот момент широко разошелся по соцсетям, а многие болельщики связали его с более ранним эпизодом в Кубке Англии 2025 года.

Тогда, по мнению фанатов, Камада уже сталкивался с особенностями английской телевизионной режиссуры и фактически попытался ее переиграть. Зная о склонности английских режиссеров уводить камеру с азиатских игроков в момент кульминации празднования, Камада во время церемонии награждения сначала сделал ложное движение, имитируя намерение поднять кубок. Телевизионная камера предсказуемо переключилась на другой план. Камада хладнокровно выдержал паузу, дождался, пока объектив вернется к нему в режиме общего обзора команды, и лишь тогда эффектно вскинул трофей над головой.

На фоне случаев с Хиракавой и Камадой болельщики вновь начали вспоминать похожие эпизоды прошлых лет. Среди них - ситуации с Паком Чжи Суном в "Манчестер Юнайтед", Синдзи Окадзаки в чемпионском "Лестере", Такуми Минамино и Ватару Эндо в "Ливерпуле", Джи Со-Юн в женской команде "Челси", а также Абдукодиром Хусановым в "Манчестер Сити".

При этом прямых доказательств сознательной дискриминации со стороны английских вещателей нет. Ни Sky Sports, ни TNT Sports, ни другие британские телекомпании официально не признавали существование подобной проблемы. Однако повторяемость подобных эпизодов заставляет многих фанатов говорить уже не о случайности, а о своеобразной "культурной слепоте" футбольного телевидения.

Особенно парадоксально ситуация выглядит на фоне огромного значения азиатского рынка для европейского футбола. Клубы английской Премьер-лиги активно проводят турне в Японии, Южной Корее и Китае, зарабатывают сотни миллионов на телеправах и спонсорских контрактах, а азиатские болельщики остаются одной из важнейших частей мировой аудитории турнира.



Несмотря на заверения представителей английских телеканалов о том, что данные инциденты являются лишь результатом технических накладок и случайных совпадений в динамичном эфире, азиатское футбольное сообщество продолжает настаивать на системном характере проблемы. Резонанс вокруг дел Ю Хиракавы и Даити Камады наглядно показывает, что эпоха молчаливого принятия подобной вещательной политики завершена. Рост самосознания азиатской аудитории и готовность самих футболистов противостоять эфирному игнорированию вынуждают западные вещательные корпорации пересматривать свои подходы к инклюзивности и распределению экранного времени.

Эльдар Джанашвили