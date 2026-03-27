Неймар снова оказался в центре скандала из-за азартных игр - ФОТО/ВИДЕО

27 Марта 2026 17:41
Звездный нападающий Неймар, который не попал в состав сборной Бразилии на мартовские матчи, вновь привлек внимание общественности своим поведением вне поля. В сети распространились кадры, на которых футболист играет в азартные игры на телефоне, находясь в кругу семьи.

Как сообщает İdman.Biz, новые видеозаписи вызвали неоднозначную реакцию у болельщиков. Часть подписчиков подвергла игрока резкой критике за отсутствие концентрации на футболе в решающий период восстановления, в то время как другие призвали уважать право спортсмена на личные увлечения в свободное время.

Это не первый подобный инцидент за последнее время. Ранее в социальных сетях обсуждали кадры, на которых Неймар играл в покер на смартфоне во время похода в кинотеатр. Сообщается, что футболист является активным участником онлайн-турниров.

Напомним, что в январе 2026 года Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца сезона, чтобы набрать форму перед чемпионатом мира. Форвард вернулся в бразильский клуб еще в начале 2025 года после расторжения соглашения с саудовским "Аль-Хилялем".

İdman.Biz
Новости по теме

Стало известно время начала финала Лиги чемпионов УЕФА
17:56
Мировой футбол

Стало известно время начала финала Лиги чемпионов УЕФА

Главная игра за европейский кубок пройдет в столице Венгрии
Экс-тренер "Реала" и "Хазар-Лянкярана" опроверг слухи о деменции
17:26
Мировой футбол

Экс-тренер "Реала" и "Хазар-Лянкярана" опроверг слухи о деменции

Валлийский специалист с юмором отреагировал на громкие заявления

Сборная вернулась в футбол спустя семь лет и сенсационно победила
16:32
Мировой футбол

Сборная вернулась в футбол спустя семь лет и сенсационно победила

Сборная Эритреи по футболу сыграла с Эсватини
"Питон Бойз" из Карибского моря: что надо знать о сопернике Азербайджана по футболу – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:17
Мировой футбол

"Питон Бойз" из Карибского моря: что надо знать о сопернике Азербайджана по футболу – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Подопечные Айхана Аббасова сыграют против сборной, которой руководит рекордсмен региона КОНКАКАФ

Рафинья может пропустить 1/4 финала ЛЧ против "Атлетико"
14:58
Мировой футбол

Рафинья может пропустить 1/4 финала ЛЧ против "Атлетико"

Нападающий "Барселоны" получил травму в матче за сборную Бразилии
Защитник "Атлетико" сравнил Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора
12:50
Мировой футбол

Защитник "Атлетико" сравнил Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора

Маркос Льоренте назвал самого опасного соперника в Ла Лиге

Самое читаемое

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году