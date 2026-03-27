Неймар снова оказался в центре скандала из-за азартных игр - ФОТО/ВИДЕО

Звездный нападающий Неймар, который не попал в состав сборной Бразилии на мартовские матчи, вновь привлек внимание общественности своим поведением вне поля. В сети распространились кадры, на которых футболист играет в азартные игры на телефоне, находясь в кругу семьи.

Как сообщает İdman.Biz, новые видеозаписи вызвали неоднозначную реакцию у болельщиков. Часть подписчиков подвергла игрока резкой критике за отсутствие концентрации на футболе в решающий период восстановления, в то время как другие призвали уважать право спортсмена на личные увлечения в свободное время.

Это не первый подобный инцидент за последнее время. Ранее в социальных сетях обсуждали кадры, на которых Неймар играл в покер на смартфоне во время похода в кинотеатр. Сообщается, что футболист является активным участником онлайн-турниров.

Напомним, что в январе 2026 года Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца сезона, чтобы набрать форму перед чемпионатом мира. Форвард вернулся в бразильский клуб еще в начале 2025 года после расторжения соглашения с саудовским "Аль-Хилялем".