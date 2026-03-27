"Питон Бойз" из Карибского моря: что надо знать о сопернике Азербайджана по футболу – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня сборная Азербайджана по футболу сыграет с Сент-Люсией в рамках FIFA Series.

Как передает İdman.Biz, это, пожалуй, один из самых экзотических соперников для национальной команды, при этом в истории сборной Сент-Люсии есть несколько интересных деталей, на которых можно заострить внимание.

Отметим, что нынешняя сборная Сент-Люсии сочетает в себе молодость, серьезные инфраструктурные сложности и очень узнаваемую национальную символику.

Так, прозвище команды, "Питон Бойз", напрямую связано с главной природной визитной карточкой Сент-Люсии, двумя знаменитыми пиками Гро-Питон и Пти-Питон. Это два вулканических шпиля, которые считаются самым узнаваемым символом острова и даже отражены в национальной символике страны. Само слово piton происходит из французского и означает "пик" или "каменный шпиль", поэтому прозвище сборной можно понимать как "парни с Питонов" или "ребята страны Питонов". Для самой Сент-Люсии это не просто красивый образ, а часть национальной идентичности.

В спортивном плане команда сейчас переживает очередной этап обновления. Местные издания перед матчем с Азербайджаном писали, что нынешний состав выглядит относительно неопытным. Особое внимание там обращали на молодость заявки, возможные дебюты 17-летних игроков и тот факт, что сборная впервые с марта 2023 года отправилась на матч без вратаря Вино Барклетта. Это означает, что Азербайджану сегодня будет противостоять команда, которая не только играет против непривычного для себя соперника, но и сама находится в процессе перестройки.

При этом у Сент-Люсии есть и важный исторический эпизод, который до сих пор считается главным достижением команды. В 1991 году сборная дошла до полуфинала Caribbean Cup, где уступила Ямайке. В случае победы Сент-Люсия вышла бы на свой первый в истории Gold Cup, но поражение остановило команду в шаге от самого крупного турнира региона. Этот эпизод до сих пор воспринимается как один из ключевых моментов в истории местного футбола.

При этом у Сент-Люсии очень статусная фигура на тренерской скамейке. Команду возглавляет Штерн Джон, а его имя хорошо известно во всем регионе КОНКАКАФ. Он остается лучшим бомбардиром в истории мужских сборных этой конфедерации, забив 70 голов за Тринидад и Тобаго. Для небольшой островной сборной наличие такого тренера само по себе является сильной и довольно редкой деталью.

Если смотреть на рейтинг ФИФА, то сейчас Сент-Люсия занимает 167-е место. Лучшей позиции в своей истории она достигала в апреле 2003 года, когда поднималась на 108-ю строчку, а худшая была зафиксирована в марте 2010 года, когда команда опускалась на 192-е место.

Для сравнения, Азербайджан на данный момент находится на 127-й позиции, а его исторический максимум пришелся на июль 2014 года, когда сборная была 73-й в мире. Самая низкая точка для Азербайджана была отмечена в июне 1994 года, когда команда занимала 170-е место.

Любопытно выглядят и крайние результаты в истории обеих сборных. Самую крупную победу Сент-Люсия одержала 14 апреля 2001 года, разгромив Виргинские острова США со счетом 14:1. Самое крупное поражение команда потерпела 1 октября 2006 года, уступив Сент-Винсенту и Гренадинам 0:8.

У Азербайджана самые крупные победы по разнице мячей были одержаны 5 июня 1999 года над Лихтенштейном со счетом 4:0 и 4 сентября 2017 года над Сан-Марино со счетом 5:1. Самое крупное поражение в истории сборной Азербайджана датировано 6 сентября 1995 года, когда команда проиграла Франции 0:10.

Отдельного внимания заслуживает и ситуация со стадионами. В Сент-Люсии фактически есть только один стадион, сертифицированный ФИФА для таких матчей, это Daren Sammy Cricket Ground. Его вместимость составляет около 15 000 зрителей, а в актуальной конфигурации он принимает примерно 13 000 человек.

Однако даже при наличии единственного сертифицированного стадиона сборная не всегда может играть дома. В 2025 году ей пришлось проводить формально домашний матч отбора чемпионата мира против Барбадоса в Виллемстаде (Кюрасао, Нидерланды), потому что стадион оказался недоступен из-за проведения крикетных матчей. Крикет является национальным видом спорта Сент-Люсии и популярнее футбола.

Так что сегодняшний соперник Азербайджана интересен не только своей географией. За названием Сент-Люсия скрывается команда с ярким прозвищем, которое выросло из символов острова, с тренером-рекордсменом и с молодой, местами экспериментальной заявкой, находящейся в процессе обновления.

Для сборной Азербайджана это не просто матч против экзотического соперника, а возможность проверить себя на фоне команды, которая играет без лишнего давления, но с мотивацией и желанием проявить себя на международной арене.

Встреча пройдет на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 19:00 по бакинскому времени.