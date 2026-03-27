27 Марта 2026
RU

Власти Ирана конфискуют имущество Сердара Азмуна

Мировой футбол
Новости
27 Марта 2026 12:35
24
Власти Ирана конфискуют имущество Сердара Азмуна

Прокуратура иранской провинции Голестан инициировала процесс выявления и ареста имущества у группы лиц, обвиняемых в поддержке организаций и государств, которые Тегеран классифицирует как "враждебные". В список из 16 человек включен известный футболист Сердар Азмун.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на агентство Fars, действия правоохранительных органов связаны с политической позицией спортсмена. Ранее Азмун уже столкнулся с санкциями со стороны спортивного руководства страны — его исключили из состава сборной Ирана на два товарищеских матча.

Поводом для обвинений в "нелояльности" стала публикация футболистом фотографии с эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом. В Иране данный жест расценили как открытую поддержку ОАЭ. Напомним, что Сердар Азмун получил широкую известность благодаря выступлениям в "Байере" и "Роме".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Защитник "Атлетико" сравнил Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора
12:50
Мировой футбол

Защитник "Атлетико" сравнил Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора

Маркос Льоренте назвал самого опасного соперника в Ла Лиге
Определились финалисты межконтинентального плей-офф ЧМ 2026
11:26
Мировой футбол

Определились финалисты межконтинентального плей-офф ЧМ 2026

Пары разыграют последние путевки на мировое первенство.
Тухель объяснил решение не включать Трента в состав сборной Англии
11:11
Мировой футбол

Тухель объяснил решение не включать Трента в состав сборной Англии

Тренер назвал причины непопадания в состав

Главный тренер сборной Украины объяснил поражение от Швеции
10:41
Мировой футбол

Главный тренер сборной Украины объяснил поражение от Швеции

Сергей Ребров назвал причины вылета из плей-офф ЧМ-2026
Рэпер, оскорбивший Трампа, выступит на открытии ЧМ-2026
10:26
Мировой футбол

Рэпер, оскорбивший Трампа, выступит на открытии ЧМ-2026

Президент США ополчился на музыканта после Супербоула
"Паненка" Браима Диаса едва не привела к драке в раздевалке сборной Марокко
09:45
Мировой футбол

"Паненка" Браима Диаса едва не привела к драке в раздевалке сборной Марокко

Пижонский удар легко разгадал вратарь Сенегала

Самое читаемое

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году