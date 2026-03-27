Власти Ирана конфискуют имущество Сердара Азмуна

Прокуратура иранской провинции Голестан инициировала процесс выявления и ареста имущества у группы лиц, обвиняемых в поддержке организаций и государств, которые Тегеран классифицирует как "враждебные". В список из 16 человек включен известный футболист Сердар Азмун.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на агентство Fars, действия правоохранительных органов связаны с политической позицией спортсмена. Ранее Азмун уже столкнулся с санкциями со стороны спортивного руководства страны — его исключили из состава сборной Ирана на два товарищеских матча.

Поводом для обвинений в "нелояльности" стала публикация футболистом фотографии с эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом. В Иране данный жест расценили как открытую поддержку ОАЭ. Напомним, что Сердар Азмун получил широкую известность благодаря выступлениям в "Байере" и "Роме".