Определились финалисты межконтинентального плей-офф ЧМ 2026

Стали известны участники финальной стадии межконтинентального плей-офф чемпионата мира 2026 года. По итогам прошедших встреч определились пары, которые разыграют последние путевки на мировое первенство.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Боливии одержала победу над Суринамом со счетом 2:1. Этот результат позволил южноамериканцам выйти в решающий раунд, где их соперником станет сборная Ирака.

В другой ветке плей-офф сборная Ямайки с минимальным счетом 1:0 обыграла команду Новой Каледонии. Для попадания на чемпионат мира ямайским футболистам предстоит провести встречу против сборной Конго. Победители этих пар получат право выступить на финальном турнире в США, Канаде и Мексике.