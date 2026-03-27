27 Марта 2026 10:26
Рэпер, оскорбивший Трампа, выступит на открытии ЧМ-2026

Пуэрто-риканский исполнитель Bad Bunny, выступивший на Супербоуле в феврале и исполнивший все песни исключительно на испанском языке, вновь выйдет на сцену на церемонии открытия чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на международные СМИ, мероприятие на этот раз пройдет в Мексике, которая совместно с США и Канадой принимает мировое первенство.

Напомним, что исполнение песен на испанском языке и высказывания рэпера о "единстве Америки" вызвали серьезное недовольство президента США Дональда Трампа. Американский лидер назвал это "оскорблением американского величия" и "пощечиной стране".

Bad Bunny уже давно открыто критикует жесткую иммиграционную политику администрации Трампа. Его периодические послания о "единстве Америки" и акцент на солидарности стран Латинской Америки считаются противоречащими политике действующего президента США.
Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, который пройдет в трех странах одновременно. Ожидается, что церемония открытия привлечет внимание миллионов зрителей по всему миру, а выступление Bad Bunny может стать одним из самых обсуждаемых моментов мероприятия.

İdman.Biz
Новости по теме

"Паненка" Браима Диаса едва не привела к драке в раздевалке сборной Марокко
09:45
Мировой футбол

"Паненка" Браима Диаса едва не привела к драке в раздевалке сборной Марокко

Пижонский удар легко разгадал вратарь Сенегала
Клопп - о Салахе: "Он долгое время был частью лучшей тройки нападающих в мировом футболе"
09:15
Мировой футбол

Клопп - о Салахе: "Он долгое время был частью лучшей тройки нападающих в мировом футболе"

Салах и "Ливерпуль" объявили о прекращении сотрудничества по окончании сезона
Бруну Фернандеш поддержал переход Тонали в "Манчестер Юнайтед"
07:14
Мировой футбол

Бруну Фернандеш поддержал переход Тонали в "Манчестер Юнайтед"

Итальянский футболист является главной целью манкунианцев
ФИФА отменила в Канаде до 80 процентов забронированных гостиничных номеров перед чемпионатом мира
05:18
Мировой футбол

ФИФА отменила в Канаде до 80 процентов забронированных гостиничных номеров перед чемпионатом мира

Отельеры недовольны решением ФИФА
Консейсау отреагировал на информацию об интересе "Ливерпуля"
04:20
Мировой футбол

Консейсау отреагировал на информацию об интересе "Ливерпуля"

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года
"Атлетико" собирается сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с Облаком
03:51
Мировой футбол

"Атлетико" собирается сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с Облаком

Оклад словенского голкипера составляет около 20 миллионов евро

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году