Рэпер, оскорбивший Трампа, выступит на открытии ЧМ-2026

Пуэрто-риканский исполнитель Bad Bunny, выступивший на Супербоуле в феврале и исполнивший все песни исключительно на испанском языке, вновь выйдет на сцену на церемонии открытия чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на международные СМИ, мероприятие на этот раз пройдет в Мексике, которая совместно с США и Канадой принимает мировое первенство.

Напомним, что исполнение песен на испанском языке и высказывания рэпера о "единстве Америки" вызвали серьезное недовольство президента США Дональда Трампа. Американский лидер назвал это "оскорблением американского величия" и "пощечиной стране".

Bad Bunny уже давно открыто критикует жесткую иммиграционную политику администрации Трампа. Его периодические послания о "единстве Америки" и акцент на солидарности стран Латинской Америки считаются противоречащими политике действующего президента США.

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, который пройдет в трех странах одновременно. Ожидается, что церемония открытия привлечет внимание миллионов зрителей по всему миру, а выступление Bad Bunny может стать одним из самых обсуждаемых моментов мероприятия.

