"Паненка" Браима Диаса едва не привела к драке в раздевалке сборной Марокко

27 Марта 2026 09:45
"Паненка" Браима Диаса едва не привела к драке в раздевалке сборной Марокко

В раздевалке сборной Марокко после финального противостояния Кубка африканских наций едва не произошла массовая драка. Причиной инцидента стал решение нападающего Браима Диаса пробить пенальти паненкой в матче против Сенегала.

Как сообщает İdman.Biz,инцидент произошел на 114-й минуте дополнительного времени при счете 1:0 в пользу Сенегала. После назначения пенальти в ворота сенегальцев Диас настоял на том, чтобы пробить его самостоятельно, хотя не был первым в списке исполнителей. Вместо надежного удара форвард попытался исполнить "Паненку" (подсечку мяча по центру), однако голкипер Эдуар Менди не поддался на финт и легко поймал мяч.

В марте 2026 года Конфедерация африканского футбола КАФ вынесла решение о присуждении Сенегалу технического поражения за демарш, официально признав сборную Марокко победителем турнира.

Журналист и эксперт Саид Амдаа рассказал, что обстановка после игры была крайне напряженной. "Многие игроки были в ярости на Браима. Некоторые пытались напасть на него прямо в раздевалке, их пришлось разнимать", — сообщил он. По словам автора книги История африканского футбола Саида Аль-Абади, разочарование партнеров по команде было связано с непониманием мотивов поведения Диаса в ключевой момент финала. Несмотря на завоеванный титул, коллектив столкнулся с серьезным внутренним кризисом из-за произошедшего инцидента.

