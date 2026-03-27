"Атлетико" намерен сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с Облаком

"Атлетико" намерен продлить соглашение с нападающим Хулианом Альваресом и увеличить его зарплату, чтобы предотвратить уход в "Барселону", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

По информации источника, "матрасники" могут сделать аргентинца самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с вратарем Яном Облаком. Ранее сообщалось, что оклад словенского голкипера составляет около 20 миллионов евро.

"Атлетико" хочет продлить контракт с 26-летним нападающим еще на 1-2 года. При этом Альварес будет зарабатывать более 10 миллионов евро в год.

В сезоне-2025/26 аргентинец провел 44 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2030 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 90 миллионов евро.