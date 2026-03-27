27 Марта 2026 03:51
"Атлетико" намерен сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с Облаком

"Атлетико" намерен продлить соглашение с нападающим Хулианом Альваресом и увеличить его зарплату, чтобы предотвратить уход в "Барселону", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

По информации источника, "матрасники" могут сделать аргентинца самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с вратарем Яном Облаком. Ранее сообщалось, что оклад словенского голкипера составляет около 20 миллионов евро.

"Атлетико" хочет продлить контракт с 26-летним нападающим еще на 1-2 года. При этом Альварес будет зарабатывать более 10 миллионов евро в год.

В сезоне-2025/26 аргентинец провел 44 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2030 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 90 миллионов евро.

Новости по теме

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Бразилия уступила Франции в товарищеском матче
02:16
Мировой футбол

Бразилия уступила Франции в товарищеском матче

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года
Мбаппе заявил Пересу о нежелании лечиться у врачей "Реала" - СМИ
01:10
Мировой футбол

Мбаппе заявил Пересу о нежелании лечиться у врачей "Реала" - СМИ

Ранее СМИ сообщали, что врачи "Реала" обследовали не то колено у Мбаппе
Маркус Рашфорд может продолжить карьеру во французском гранде
00:48
Мировой футбол

Маркус Рашфорд может продолжить карьеру во французском гранде

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 39 матчах во всех турнирах
"Атлетико" намерен подать жалобу на судейство в матче с "Реалом"
26 Марта 23:54
Мировой футбол

"Атлетико" намерен подать жалобу на судейство в матче с "Реалом"

Испанские страсти

"Ланс" сделал заявление после переноса матча с "ПСЖ"
26 Марта 23:34
Мировой футбол

"Ланс" сделал заявление после переноса матча с "ПСЖ"

Ранее "Ланс" сообщал, что заранее уведомил "ПСЖ" о намерении не менять дату встречи

Самое читаемое

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году
"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе
24 Марта 16:08
Мировой футбол

"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе

Журналист Даниэль Риоло сообщил о скандале в мадридском клубе из-за лечения форварда