Бруну Фернандеш поддержал переход Тонали в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" сделает официальное предложение о покупке полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали по окончании нынешнего сезона. Итальянский футболист является главной целью манкунианцев на эту позицию. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, клуб консультировался с капитаном Бруну Фернандешем насчет покупки Тонали. Хавбек поддержал трансфер 25-летнего футболиста в "Манчестер Юнайтед". Подчеркивается, что португалец впечатлен игрой полузащитника "Ньюкасла".

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.