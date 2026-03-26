Стыки отбора ЧМ-2026: матчи, в которых нельзя ошибаться - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Европейский плей-офф и межконтинентальный турнир в Мексике выходят на стадию, где одна победа приближает к мундиалю, а одна неудача все обрывает

До завершения отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года осталось разыграть шесть путевок.

Как передает İdman.Biz, в Европе все сведено к четырем путям по четыре сборные: 26 марта прохойдут одноматчевые полуфиналы, 31 марта - одноматчевые финалы, и только победитель каждого пути выйдет на мундиаль.

В межконтинентальном плей-офф шесть команд разыгрывают еще две путевки, причем победители полуфиналов Новая Каледония - Ямайка и Боливия - Суринам затем выходят соответственно на ДР Конго и Ирак.

В таких играх нет пространства для долгого разгона. Здесь не получится исправить ошибку через неделю в ответной игре: каждый полуфинал уже сам по себе похож на матч последнего шанса. Поэтому и фавориты чувствуют давление не меньше, чем андердоги, а иногда даже больше.

Италия - Северная Ирландия (Бергамо, Италия)

Для Италии этот вечер выглядит как обязательный к прохождению, но именно такие матчи нередко оказываются самыми нервными. Команда играет дома, в Бергамо, входит в число сеяных и по общему статусу должна забирать полуфинал, однако Северная Ирландия как раз из тех соперников, которые не станут раскрывать игру и будут терпеливо ждать своего шанса. Победитель этой пары затем встретится с лучшим в матче Уэльс - Босния и Герцеговина.

Уэльс - Босния и Герцеговина (Кардифф, Уэльс)

В Кардиффе все может получиться намного плотнее, чем подсказывает вывеска. Уэльс дома, а значит логично выглядит небольшим фаворитом, но Босния и Герцеговина вполне способна превратить игру в тяжелый, вязкий эпизодический футбол, где цена первого гола резко возрастает. Это как раз тот полуфинал, в котором красивый футбол почти наверняка уступит место борьбе за каждый мяч.

Украина - Швеция (Валенсия, Испания)

Это одна из самых живых пар всего игрового дня. Украина проводит домашний по статусу матч в Валенсии, и для азербайджанского болельщика в этом противостоянии есть еще один понятный контекст: именно Украина была соперником сборной Азербайджана (1:1, 2:1) в текущей квалификации.

У шведов в официальной заявке есть Виктор Дьокереш из "Арсенала", и уже одно это делает их атаку особенно опасной, но у Украины достаточно организованности и турнирного опыта, чтобы не превращать игру в открытый обмен ударами. Победитель этой встречи затем сыграет с лучшим в паре Польша - Албания.

Польша - Албания (Варшава, Польша)

Польша здесь выглядит командой, от которой ждут не просто результата, а уверенного контроля над матчем. Но Албания давно научилась ломать чужой ритм и делать такие полуфиналы неудобными. Главная фигура хозяев очевидна: Роберт Левандовски из "Барселоны" остается лицом этой сборной и ее главным ориентиром впереди. Вопрос в другом: сумеют ли поляки задать темп с первых минут, или игра уйдет в тягучий сценарий, где фаворит сам начинает нервничать.

Турция - Румыния (Стамбул, Турция)

Пожалуй, одна из самых ярких афиш этого вечера. Турция играет в Стамбуле, и для нее это серьезный плюс не только по формальному статусу, но и по энергетике самого матча. В официальной заявке хозяев есть Арда Гюлер из "Реала" и Кенан Йылдыз из "Ювентуса", что само по себе говорит о классе и потенциале турецкой атаки. Но Румыния идет в этот полуфинал с Мирчей Луческу, который хорошо знаком с турецким футболом, и опытом команды, которая умеет навязать колючий, неприятный футбол. Победитель пары выйдет на лучшего в матче Словакия - Косово.

Словакия - Косово (Братислава, Словакия)

На фоне более громких вывесок эту пару легко недооценить, хотя именно здесь вполне может скрываться один из самых упорных полуфиналов. Словакия играет дома и потому на бумаге стоит чуть выше, но Косово давно перестало быть сборной, которую удобно проходить на автомате. Здесь не удивит ни осторожное начало, ни матч, который будет держаться на одном моменте почти до самого конца.

Дания - Северная Македония (Копенгаген, Дания)

У Дании нет роскоши относиться к такому матчу спокойно. Полуфинал дома, в Копенгагене, автоматически делает ее фаворитом, но Северная Македония не раз показывала, что умеет терпеть и цепляться именно в тех встречах, где все заранее отдают другой стороне. Поэтому для датчан главный риск не в сопернике как таковом, а в том, что игра может затянуться и превратиться в борьбу с собственным напряжением. Победитель этой пары выйдет на лучшего в противостоянии Чехия - Ирландия.

Чехия - Ирландия (Прага, Чехия)

Матч в Праге не выглядит самым громким по именам, зато вполне может стать одним из самых упорных по рисунку. Чехия играет дома и потому логично рассматривается как команда с небольшим перевесом, но Ирландия в таких историях редко соглашается быть удобным соперником. Тут вполне читается футбол, где долго не будет много моментов, а решит все либо стандарт, либо одна точно разыгранная атака.

Боливия - Суринам (Монтеррей, Мексика)

В условном для этой пары межконтинентальном плей-офф своя драматургия: здесь все еще короче и еще жестче. Боливия подходит к турниру с одной из самых молодых сборных Южной Америки, а Суринам за последние годы заметно прибавил в организации и амбициях. Поэтому эта пара интересна не только как спор за выход дальше, но и как столкновение двух разных футбольных траекторий. Победитель сыграет с Ираком.

Новая Каледония - Ямайка (Гвадалахара, Мексика)

Здесь интрига строится вокруг того, что важнее в таких матчах: исторический эмоциональный подъем или больший международный опыт. Для Новой Каледонии каждая игра в этой стадии, это исторический шаг на пути к мундиалю, а для Ямайки - возможность вернуться на чемпионат мира спустя 28 лет.

На бумаге ямайцы выглядят солиднее, но именно в одноразовых полуфиналах логика не всегда работает прямо. Победитель этой встречи затем сыграет с ДР Конго.