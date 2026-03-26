26 Марта 2026
АФК перенесла жеребьевку Кубка Азии в Эр-Рияде

26 Марта 2026 16:34
Азиатская футбольная конфедерация (АФК) приняла решение перенести церемонию жеребьевки Кубка Азии в связи с "напряженной ситуацией на Ближнем Востоке". Изначально мероприятие должно было состояться 11 апреля в Эр-Рияде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт организации, в турнире примут участие 24 команды, а хозяйкой соревнований выступает Саудовская Аравия. Однако из-за текущих рисков в регионе и в целях обеспечения безопасности участников сроки проведения жеребьевки были изменены. Новая дата проведения мероприятия пока не определена.

Несмотря на перенос жеребьевки, даты самого турнира остаются прежними. Главное футбольное первенство континента должно пройти в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года.

İdman.Biz
Новости по теме

Экс-диетолог "Реала" подала в суд на клуб
16:19
Мировой футбол

Экс-диетолог "Реала" подала в суд на клуб

Итсиар Гонсалес обвинила сотрудников меддепартамента мадридцев в психологическом давлении и составлении рациона игроков через ChatGPT
Стыки отбора ЧМ-2026: матчи, в которых нельзя ошибаться - ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:49
Мировой футбол

Стыки отбора ЧМ-2026: матчи, в которых нельзя ошибаться - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Последние квалификационные матчи выходят на стадию, где одна победа приближает к мундиалю, а одна неудача все обрывает

Родри о переходе в "Реал": "Нельзя отказываться от предложений лучших клубов мира"
14:52
Мировой футбол

Родри о переходе в "Реал": "Нельзя отказываться от предложений лучших клубов мира"

Обладатель "Золотого мяча" признался в желании вернуться в Ла Лигу
Ильгар Гурбанов: "В "Фенербахче" у меня не было шанса попасть в основу"
13:22
Азербайджанский футбол

Ильгар Гурбанов: "В "Фенербахче" у меня не было шанса попасть в основу" - ВИДЕО

Экс-игрок сборной Азербайджана вспомнил турецкий этап карьеры
Килиан Мбаппе: "Не представляю себе чемпионат мира без Неймара"
11:50
Мировой футбол

Килиан Мбаппе: "Не представляю себе чемпионат мира без Неймара"

Форвард сборной Франции высказался за возвращение бывшего одногруппника в сборную Бразилии

Сын Уэйна Руни выиграл Суперкубок АПЛ
11:35
Мировой футбол

Сын Уэйна Руни выиграл Суперкубок АПЛ

Кай Руни помог "Манчестер Юнайтед" победить "Бернли"

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году