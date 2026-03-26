АФК перенесла жеребьевку Кубка Азии в Эр-Рияде

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) приняла решение перенести церемонию жеребьевки Кубка Азии в связи с "напряженной ситуацией на Ближнем Востоке". Изначально мероприятие должно было состояться 11 апреля в Эр-Рияде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт организации, в турнире примут участие 24 команды, а хозяйкой соревнований выступает Саудовская Аравия. Однако из-за текущих рисков в регионе и в целях обеспечения безопасности участников сроки проведения жеребьевки были изменены. Новая дата проведения мероприятия пока не определена.

Несмотря на перенос жеребьевки, даты самого турнира остаются прежними. Главное футбольное первенство континента должно пройти в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года.