Килиан Мбаппе: "Не представляю себе чемпионат мира без Неймара"

Нападающий испанского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию вокруг форварда "Сантоса" Неймара, который не был включен в состав национальной команды Бразилии на весенние товарищеские матчи против Франции и Хорватии. Француз выразил уверенность, что 34-летний футболист должен принять участие в предстоящем мундиале.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo, Мбаппе подчеркнул исключительный статус своего бывшего партнера по "ПСЖ". "Неймар есть Неймар. Чемпионат мира — это турнир для мировых звезд, и он обязательно должен там быть. Я не представляю себе чемпионат мира без Неймара, но я не собираюсь спорить с Анчелотти", — заявил нападающий.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Бразильская конфедерация футбола разочарована состоянием игрока, а его шансы на поездку на ЧМ-2026 оцениваются как минимальные. Тем не менее, в текущем сезоне 2026 года Неймар демонстрирует неплохую результативность: в пяти матчах за "Сантос" во всех турнирах он забил три гола и сделал две результативные передачи. Напомним, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти принял решение не вызывать форварда на ближайшие сборы, чтобы дать ему возможность полностью восстановиться после мышечных проблем.