RU

Килиан Мбаппе: "Не представляю себе чемпионат мира без Неймара"

Мировой футбол
Новости
26 Марта 2026 11:50
14
Нападающий испанского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию вокруг форварда "Сантоса" Неймара, который не был включен в состав национальной команды Бразилии на весенние товарищеские матчи против Франции и Хорватии. Француз выразил уверенность, что 34-летний футболист должен принять участие в предстоящем мундиале.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo, Мбаппе подчеркнул исключительный статус своего бывшего партнера по "ПСЖ". "Неймар есть Неймар. Чемпионат мира — это турнир для мировых звезд, и он обязательно должен там быть. Я не представляю себе чемпионат мира без Неймара, но я не собираюсь спорить с Анчелотти", — заявил нападающий.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Бразильская конфедерация футбола разочарована состоянием игрока, а его шансы на поездку на ЧМ-2026 оцениваются как минимальные. Тем не менее, в текущем сезоне 2026 года Неймар демонстрирует неплохую результативность: в пяти матчах за "Сантос" во всех турнирах он забил три гола и сделал две результативные передачи. Напомним, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти принял решение не вызывать форварда на ближайшие сборы, чтобы дать ему возможность полностью восстановиться после мышечных проблем.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сын Уэйна Руни выиграл Суперкубок АПЛ
11:35
Мировой футбол

Сын Уэйна Руни выиграл Суперкубок АПЛ

Кай Руни помог "Манчестер Юнайтед" победить "Бернли"

Стыки Лиги наций: сегодня определятся участники Лиги C
11:20
Мировой футбол

Стыки Лиги наций: сегодня определятся участники Лиги C

Латвия, Гибралтар, Люксембург и Мальта разыграют два места

Руни Барджи: "Думаю, что заслуживаю больше игрового времени"
10:41
Мировой футбол

Руни Барджи: "Думаю, что заслуживаю больше игрового времени"

20-летний шведский нападающий проводит дебютный сезон в составе каталонского клуба
ФИФА объявила дату финальной продажи билетов на ЧМ-26
10:26
Мировой футбол

ФИФА объявила дату финальной продажи билетов на ЧМ-26

Последний этап реализации билетов на турнир в США, Канаде и Мексике начнется 1 апреля на фоне критики ценовой политики

Стыки ЧМ-2026: Италия, Турция и Украина поборются за путевку
09:59
Мировой футбол

Стыки ЧМ-2026: Италия, Турция и Украина поборются за путевку

Сегодня определятся финалисты европейских плей-офф

Кристиан Ромеро включил в контракт с "Тоттенхэмом" пункт для "Атлетико"
09:45
Мировой футбол

Кристиан Ромеро включил в контракт с "Тоттенхэмом" пункт для "Атлетико"

Защитник сборной Аргентины может сменить Лондон на Мадрид за 60 миллионов евро

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open