Стыки Лиги наций: сегодня определятся участники Лиги C

Сегодня стартуют стыковые матчи Лиги наций УЕФА, по итогам которых определятся последние участники дивизиона C на следующий сезон. В первом игровом дне сборная Латвии по футболу сыграет с Гибралтаром, а Люксембург встретится с Мальтой.

Как сообщает İdman.Biz, обе встречи начнутся в 21:00 по бакинскому времени.

Ответные матчи запланированы на 31 марта. Победители противостояний выступят в дивизионе C в следующем розыгрыше турнира, проигравшие продолжат выступление в дивизионе D.

Победитель пары Гибралтар - Латвия сыграет во второй группе дивизиона C, а проигравший - в первой группе дивизиона D. В паре Мальта - Люксембург победитель попадет в четвертую группу дивизиона C, проигравший также окажется в первой группе дивизиона D.