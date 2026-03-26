На хавбека "МЮ" претендуют два клуба из США

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро покинет английский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Тома Богерта, 34-летний бразилец не будет продлевать контракт с "красными дьяволами" и станет свободным агентом.

Отмечается, что интерес к опытному хавбеку проявляют два клуба MLS - "Интер Майами" и "Лос-Анджелес Гэлакси", которые рассматривают возможность его подписания. При этом планы самого футболиста на будущее пока остаются неизвестными.

Каземиро выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.