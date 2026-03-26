26 Марта 2026
RU

Мбаппе ответил на слухи о путанице с его травмой

Мировой футбол
Новости
26 Марта 2026 04:08
13
Мбаппе ответил на слухи о путанице с его травмой

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о якобы ошибке медицинского штаба мадридского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito, французский футболист опроверг информацию о том, что врачи "Реала" обследовали не то колено. "Информация, что врачи осмотрели не то колено, не соответствует действительности. Возможно, я косвенно несу за это ответственность. Когда появляются проблемы с коммуникацией, все этим пользуются", - заявил Мбаппе.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что вместо левого колена медики якобы обследовали правое.

В текущем сезоне Мбаппе провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал шесть результативных передач.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" нацелился на вингера "ПСЖ"
03:11
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на вингера "ПСЖ"

Клуб ищет замену Салаху и следит за контрактной ситуацией игрока

На хавбека "МЮ" претендуют два клуба из США
02:13
Мировой футбол

На хавбека "МЮ" претендуют два клуба из США

Каземиро может продолжить карьеру в MLS

Сборным разрешили заявить 26 игроков на ЧМ-2026
01:50
Мировой футбол

Сборным разрешили заявить 26 игроков на ЧМ-2026

ФИФА утвердила формат заявок и сроки подачи составов

Клуб Ла Лиги публично позвал Салаха
01:05
Мировой футбол

Клуб Ла Лиги публично позвал Салаха

Испанский клуб намекнул на возможный трансфер после ухода египтянина из "Ливерпуля"

Дешам готовит звездную атаку на матч с Бразилией
00:49
Мировой футбол

Дешам готовит звездную атаку на матч с Бразилией

Франция может выйти с четырьмя топ-игроками в линии нападения

УЕФА наказал "Бенфику" за расизм на матче с "Реалом"
00:31
Мировой футбол

УЕФА наказал "Бенфику" за расизм на матче с "Реалом"

Португальский клуб оштрафован и получил условное закрытие сектора стадиона

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом