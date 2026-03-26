Мбаппе ответил на слухи о путанице с его травмой

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о якобы ошибке медицинского штаба мадридского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito, французский футболист опроверг информацию о том, что врачи "Реала" обследовали не то колено. "Информация, что врачи осмотрели не то колено, не соответствует действительности. Возможно, я косвенно несу за это ответственность. Когда появляются проблемы с коммуникацией, все этим пользуются", - заявил Мбаппе.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что вместо левого колена медики якобы обследовали правое.

В текущем сезоне Мбаппе провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал шесть результативных передач.