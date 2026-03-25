У Неймара разработали специальный план подготовки к ЧМ-2026

Нападающий "Сантоса" Неймар получил индивидуальный план подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo Esporte, для поддержания оптимальной формы нагрузка футболиста будет тщательно регулироваться. До объявления окончательного состава сборной Бразилии на турнир, которое ожидается 18 мая, "Сантос" проведет 14 матчей, и Неймар должен принять участие как минимум в половине из них.

В случае попадания в заявку национальной команды 34-летний форвард прекратит выступления за клуб, чтобы снизить риск травм перед мировым первенством.

Ожидается, что Неймар пропустит ряд встреч "Сантоса", включая матч в Эквадоре из-за длительного перелета и высоты, а также одну из игр чемпионата Бразилии, которая пройдет на искусственном газоне.