Осимхен - запасной вариант "Барселоны" на лето

Футбольный клуб "Барселона" рассматривает Виктора Осимхена в качестве альтернативного варианта на случай неудачи с основным трансфером.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, приоритетной целью каталонского клуба является нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес. Однако если сделка сорвется, "сине-гранатовые" переключатся на форварда "Галатасарая" Виктора Осимхена.

Отмечается, что единственным сомнением для "Барселоны" остается характер нигерийского нападающего.

Осимхен перешел в "Галатасарай" из "Наполи" в 2025 году за 75 миллионов евро. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне форвард провел 29 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.