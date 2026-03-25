Чалханоглу раскрыл, почему отказался от "Барселоны"

Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу рассказал, почему в свое время выбрал миланский клуб, а не "Барселону".

Как сообщает İdman.Biz, турецкий футболист отметил, что решающую роль сыграла настойчивость главного тренера Симоне Индзаги.

"Мы ждали до последней минуты, пока "Милан" сделает предложение о продлении контракта, но его так и не поступило. В тот момент "Барселона" и "Ювентус" проявили интерес. Затем появился "Интер". Симоне Индзаги продолжал звонить мне, он очень хотел меня видеть в своей команде, и я согласился", - цитирует слова Чалханоглу журналист Николо Скиру.

Напомним, хавбек перешел в "Интер" из "Милана" на правах свободного агента в 2021 году.

В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.