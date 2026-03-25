25 Марта 2026
RU

Слот сохранит пост главного тренера "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
25 Марта 2026 18:59
15
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот продолжит работу с командой и не покинет свой пост ближайшим летом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Independent, руководство мерсисайдского клуба поддерживает специалиста, несмотря на текущие результаты.

Отмечается, что в этом сезоне тренер столкнулся с рядом обстоятельств, на которые не мог повлиять. В частности, на игру команды повлияли травмы ключевых футболистов, а также трагическая гибель Диогу Жоты, сказавшаяся на психологическом состоянии коллектива.

В настоящее время "Ливерпуль" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея 49 очков. При этом команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где вышла в четвертьфинал.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

