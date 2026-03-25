В Нидерландах собрали более 170 тысяч подписей за бойкот ЧМ-2026

Более 170 тысяч жителей Нидерландов подписали петицию с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года в знак протеста против политики Дональда Трампа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на нидерландские СМИ, инициатива направлена против жесткой миграционной политики бывшего и действующего президента США, учитывая, что турнир пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Автор петиции, журналист Теун ван де Кейкен, объяснил свою позицию следующим образом: "Мы не хотим, чтобы наши футболисты, выступая на турнире, косвенно поддерживали жесткую политику Трампа в отношении невиновных мигрантов. Участие в спортивных соревнованиях, как будто ничего не произошло, легитимизирует его политику. Выступая на чемпионате мира, мы принимаем неверные решения".

Отмечается, что петиция была передана в нижнюю палату парламента Нидерландов - высший законодательный орган страны.

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, в котором примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Финальный матч запланирован на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.

Вопрос участия европейских сборных в турнире на территории США уже вызывал дискуссии в футбольном сообществе. Ранее некоторые правозащитные организации призывали к пересмотру формата проведения международных соревнований в странах с политической ситуацией, вызывающей общественный резонанс.

Официальная позиция Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) по данному вопросу пока не озвучена. Организация традиционно принимает решения об участии национальных команд в турнирах ФИФА на основе спортивных, а не политических критериев.