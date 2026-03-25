"Манчестер Юнайтед" откроет новый 100-тысячный стадион к 2032 году - ФОТО

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" рассчитывает завершить строительство нового клубного стадиона в ближайшие шесть лет. Проект стоимостью 2 миллиарда фунтов стерлингов (4,57 млрд манатов) подразумевает возведение футбольной арены на 100 тысяч зрителей на месте нынешнего "Олд Траффорд".

Как сообщает İdman.Biz, директор клуба по развитию инфраструктуры Коллетт Рош пояснила, что стадион должен открыть свои двери к началу сезона 2032/2033. По ее словам, сам процесс возведения объекта займет от четырех до пяти лет, однако текущий этап требует времени на решение юридических и финансовых вопросов.

"Думаю, год назад, когда мы выдвинули идею новой арены, мы говорили, что строительство займет четыре-пять лет, и это правда. Но люди поняли это так, что стадион будет готов к 2030 году. Как вы знаете, для подготовки к строительству такого сложного спортивного сооружения требуется год-два. Нужно получить землю, собрать средства и получить разрешение на планировку. Сейчас мы занимаемся именно этой частью. Поэтому мы не назвали точную дату открытия, но движемся в установленные сроки", — отметила представительница клуба.

Реализация проекта требует выкупа дополнительных территорий вокруг стадиона. Переговоры с логистической компанией Freightliner, которые ранее считались проблемными, перешли в позитивную стадию. Клуб планирует сделать официальное заявление по деталям сделки в ближайшие месяцы.