25 Марта 2026 11:57
Руфат Дадашов получил травму в матче за "Динамо" Берлин

Бывший футболист сборной Азербайджана Руфат Дадашов получил травму в матче 27-го тура немецкой Регионаллиги "Динамо" (Берлин) - "Альтглинике" (1:1).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу берлинского "Динамо", нападающий, выступающий в форме столичного клуба, выбыл из строя во время домашнего матча против "Альтглинике".

34-летний форвард вышел в стартовом составе и носил капитанскую повязку, однако уже на первых минутах встречи получил повреждение. Тренерский штаб был вынужден провести раннюю замену, убрав игрока с поля.

Степень серьезности травмы Дадашова станет известна после медицинского обследования.

Отметим, что Регионаллига - четвертый по силе дивизион в системе немецкого футбола. "Динамо" Берлин исторически является одним из самых титулованных клубов ГДР и продолжает борьбу за повышение в классе, однако в настоящее время занимает 13-е место в турнирной таблице четвертого дивизиона с 27 очками.

İdman.Biz
