11-летний Месси попал в сферу интересов "Спартака" - ФОТО

25 Марта 2026 10:42
В СМИ появилась информация о возможном переходе 11-летнего Месси Жмыря в российский "Спартак".

Как сообщает İdman.Biz, юный футболист был приглашен в академию московского клуба, однако скауты продолжат наблюдение за его выступлениями.

Несмотря на то, что он является полузащитником и обучается в академии "Краснодара", в одном из просмотровых матчей Жмыр сыграл на позиции вратаря.

При этом информация о его победе в зимнем первенстве не подтвердилась.

Необычное имя футболисту дала мать, которая является поклонницей чемпиона мира и многократного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси.

